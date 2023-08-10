Госдума хочет взять под контроль регулирование цен на такси и снизить их

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев предложил госрегулирование цен на такси. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам депутата, рынок не может самостоятельно сформировать ценовую политику, которая отвечала бы потребностям граждан.

По мнению Арефьева, российскому правительству необходимо повлиять на факторы, которые влияют на ценообразование на рынке такси.

Депутат предложил вариант решения проблемы с дефицитом автомобильного транспорта и высокими ценами на импортные автомобили, что также приводит к росту стоимости за поездку в такси.

«Нужно отрегулировать эти вопросы, в том числе и высокие цены на импортные автомобили. Например, снять таможенные пошлины на ввоз автомобилей», — добавил парламентарий.

Ранее барнаульцы наблюдали космические цены на такси.