Госдума отклонила законопроект о передаче пенсий по наследству

Авторы законопроекта указали, что человек, который всю жизнь платит пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату. «В настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте», — считают законодатели.

Против этой инициативы выступил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Согласно Гражданскому кодексу РФ, в перечень имущества, которое передается по наследству, «не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя». А по решению Конституционного суда право на пенсию «неразрывно связано с личностью конкретного гражданина».

При этом Гражданский кодекс позволяет родственникам умершего пенсионера получить за него те выплаты, которые были начислены ему при жизни, уточняет «Российская газета». В том числе — пенсию за месяц, когда умер пенсионер, если при жизни он этого сделать не успел.