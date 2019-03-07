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Политика

Госдума отклонила законопроект о передаче пенсий по наследству

6 марта депутаты Госдумы отклонили законопроект о наследовании страховых пенсий по старости. Его предложила фракция «Справедливая Россия», сообщает ТАСС.

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

Авторы законопроекта указали, что человек, который всю жизнь платит пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату. «В настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте», — считают законодатели.

Против этой инициативы выступил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Согласно Гражданскому кодексу РФ, в перечень имущества, которое передается по наследству, «не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя». А по решению Конституционного суда право на пенсию «неразрывно связано с личностью конкретного гражданина».

При этом Гражданский кодекс позволяет родственникам умершего пенсионера получить за него те выплаты, которые были начислены ему при жизни, уточняет «Российская газета». В том числе — пенсию за месяц, когда умер пенсионер, если при жизни он этого сделать не успел.

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