Госдума утвердила новое правительство. Имена

- Госдума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ (возглавлял Кемеровскую область).
- Министром транспорта стал Роман Старовойт (возглавлял Курскую область).
- Министром сельского хозяйства стала Оксана Лут (была первым замглавы ведомства).
- Главой Минспорта стал Михаил Дегтярев (возглавлял Хабаровский край).
- Министром промышленности и торговли стал Антон Алиханов (возглавлял Калининградскую область).
Свои посты сохранили:
- Госдума утвердила Михаила Мурашко на должность министра здравоохранения РФ.
- Министром культуры осталась Ольга Любимова.
- Министром труда и соцзащиты остался Антон Котяков.
- Главой Минпросвещения остался Сергей Кравцов.
- Главой Минприроды остался Александр Козлов.
- Дума утвердила Чекункова на должность главы Минвостокразвития РФ.
- Госдума утвердила Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ.
- Министром финансов остался Антон Силуанов.
- Министром строительства и ЖКХ остался Ирек Файзуллин.
- Госдума утвердила Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
- Министром науки и высшего образования остался Валерий Фальков.
- Госдума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ.
- Дума утвердила Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития РФ.
Тем времнем СФ признал состоявшимися консультации по кандидатам на должности министров силового блока и главы МИД, информация будет направлена президенту РФ.
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