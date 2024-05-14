Госдума утвердила новое правительство. Имена

Госдума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ (возглавлял Кемеровскую область).

Министром транспорта стал Роман Старовойт (возглавлял Курскую область).

Министром сельского хозяйства стала Оксана Лут (была первым замглавы ведомства).

Главой Минспорта стал Михаил Дегтярев (возглавлял Хабаровский край).

Министром промышленности и торговли стал Антон Алиханов (возглавлял Калининградскую область).

Свои посты сохранили:

Госдума утвердила Михаила Мурашко на должность министра здравоохранения РФ.

Министром культуры осталась Ольга Любимова.

Министром труда и соцзащиты остался Антон Котяков.

Главой Минпросвещения остался Сергей Кравцов.

Главой Минприроды остался Александр Козлов.

Дума утвердила Чекункова на должность главы Минвостокразвития РФ.

Госдума утвердила Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ.

Министром финансов остался Антон Силуанов.

Министром строительства и ЖКХ остался Ирек Файзуллин.

Госдума утвердила Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Министром науки и высшего образования остался Валерий Фальков.

Госдума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ.

Дума утвердила Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития РФ.

Тем времнем СФ признал состоявшимися консультации по кандидатам на должности министров силового блока и главы МИД, информация будет направлена президенту РФ.

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