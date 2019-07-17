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Политика

Госдума пошла на встречу летающим в самолетах курильщикам

Депутаты Госдумы приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Курение запрещено.
Курение запрещено.

«Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма», — рассказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Как отметил парламентарий, данный проект — это «закон о чистом воздухе».

В конце 2018 года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении данный законопроект.

Ранее представители транспортной полиции, следящие за порядком в аэропортах, сообщали, полный запрет курения в этих местах был неправильным. Гражданам бывает сложно выйти за пределы большого аэропорта, чтобы покурить. Соответственно, вырастает количество нарушений и опозданий на рейсы.

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