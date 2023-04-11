11 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Госдума России в ходе заседания 11 апреля приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, сообщают «Известия».

Армия
Армия
FreePik

Единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.

Электронные повестки будут дублировать бумажные. Их будут рассылать через портал «Госуслуги» и письмами по почте.

В случае рассылки заказным письмом повестку считают врученной под расписку в день доставки.

«Если повестка, которая оформлена в письменном или электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», — добавили в издании.

Кроме того, для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры.

Ранее мы рассказывали, какую силу будут иметь электронные повестки и что о них известно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость