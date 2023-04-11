Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил ТАСС о том, как будут работать электронные оповещения военкомата. Altapress.ru рассказывает, заменят ли в будущем электронные повестки бумажные, какую они будут иметь юридическую силу и нужно ли являться военнообязанному в военкомат.