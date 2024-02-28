Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Также подлежит запрету реклама таких ресурсов.
Решение принято единогласно.
Новые нормы не потребуют внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ — меры ответственности за нарушение такого запрета уже содержатся в законах.
После процедура голосования пройдет в Совете Федерации, после чего закон уйдет на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в Госдуме предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан. В
России могут разрешить регионам снижать стоимость имущественного и земельного налогов для тех торговых сетей, которые готовы сделать скидку малоимущим гражданам.
При этом в Госдуме не раз предлагали рассмотреть вопрос о введении социальных скидочных карт. По таким картам многодетные семьи смогли бы получать скидки в некоторых торговых сетях.
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