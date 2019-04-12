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12 апреля
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Политика

Госдума приняла закон «об изоляции Рунета» во втором чтении

Депутаты приняли во втором чтении проект закона «об устойчивом Рунете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, сообщил РБК.

Интернет.
Интернет.
СС0

В ходе второго чтения депутаты одобрили изменения к данному законопроекту. Ряд предложений поступил от правительства. Основной задачей авторы проекта закона называют обеспечение бесперебойной работы Рунета в случае целенаправленного внешнего воздействия.

Согласно документу Роскомнадзор предоставит всем операторам связи специальное оборудование, которое будет противостоять угрозам безопасности функционирования интернета. В таком случае ведомство будет централизованно управлять сетью. Более того, эти устройства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

​Документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года и приняли в первом чтении в феврале 2019 года. Затраты на исполнение закона оценили более чем в 30 млрд рублей. Позднее в нижней палате объявили, что большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.

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