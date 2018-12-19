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Политика
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Госдума прописала правила «ответственного обращения» с животными

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными. С момента его принятия в первом чтении прошло восемь лет, принять закон так долго не удавалось, в том числе из-за разногласий с правительством, пишет «Росбалт».

Помощь. Собаки. Милостыня
Помощь. Собаки. Милостыня
ССО

Ранее сообщалось о намерениях чиновников ввести налог на домашних животных, однако в итоговой версии документа этих норм не оказалось.

В законопроекте прописываются принципы и требования к содержанию и использованию животных, в том числе в культурно-зрелищных мероприятиях.

Предусматривается защита животных от жестокого обращения и запрещается пропаганда такого обращения. Так, например, вводится запрет на проведение на животных без применения обезболивающих ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль.

Запрещается проведение боев животных в России.

Оговаривается, что в квартирах и домах можно содержать количество животных, исходя из возможности владельца «обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».

Вводятся правила выгула животных, в частности, требование к владельцу убирать на улице за своим питомцем. Потенциально опасные собаки должны выгуливаться в наморднике и с поводком.

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