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Политика

Госдума рассматривает продление президентского срока

Законопроект, позволяющий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока, внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

По словам Клишаса, в документе указано, что главой государства не может быть россиянин, который был президентом «два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок».

Это положение неприменимо к президенту России, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции, объяснил автор законопроекта.

Также законопроект вносит изменения в требования к кандидатам на должность главы государства. Они не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Не смогут стать президентами РФ и те, кто ранее был гражданином другой страны. Кроме этого, президент должен постоянно проживать в России не менее 25 лет.

Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, это позволит «вывести за скобки» тему преемников и трансфера власти, а также заставит нынешних управленцев «заниматься делом», а не размышлять по поводу 2024 года.

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