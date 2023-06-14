15 июня
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Политика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении нижней и верхней границы призывного возраста, пишет Forbes.

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Согласно документу, нижний возраст поднимут до 21 года, а верхний — до 30 лет. Внесение поправок в закон продлится до 28 июня.

В случае принятия законопроект начнет действовать с начала 2024 года. Если верхняя граница увеличится моментально, то нижняя будет повышаться постепенно.

Призывать с 21 года начнут только в 2026-ом. Однако пойти служить можно и с 18 лет — для этого необходимо написать заявление в призывную комиссию.

Ранее комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении призывного возраста.

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