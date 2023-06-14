Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста

Согласно документу, нижний возраст поднимут до 21 года, а верхний — до 30 лет. Внесение поправок в закон продлится до 28 июня.
В случае принятия законопроект начнет действовать с начала 2024 года. Если верхняя граница увеличится моментально, то нижняя будет повышаться постепенно.
Призывать с 21 года начнут только в 2026-ом. Однако пойти служить можно и с 18 лет — для этого необходимо написать заявление в призывную комиссию.
Ранее комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении призывного возраста.