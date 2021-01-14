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15 января
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Политика

Господина Навального уже в скором времени могут упечь за решетку

Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать Алексея Навального в России до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный.

Алексея Навального облили зелёнкой в Барнауле. 20 марта 2017 года.
Алексея Навального облили зелёнкой в Барнауле. 20 марта 2017 года.
Олег Богданов

Как сообщает РИА Новости, сейчас основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в Германии. Ранее он заявил, что намерен вернуться в Россию авиарейсом 17 января.

В УФСИН по Москве заявляют, фактическое местонахождения Навального с 24 сентября ведомству неизвестно.

В релизе сказано, что 27 ноября в отношении него начали «первоначальные разыскные мероприятия», а 29 декабря осужденного Навального объявили в «розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию».

Задержать россиянина планируют с учетом «фактов злостных нарушений» режима условного заключения и «руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России».

Как отметили в УФСИН, за последний год Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию». По каждому случаю Навального официально предупреждали о возможности отмены условного осуждения.

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