Греф заявил, что не хотел бы жить в стране, в которой у власти олигархи

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не хотел бы жить в стране, в которой у власти находятся олигархи. Об этом он сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

По его словам, в первые годы своей деятельности ему пришлось столкнуться с олигархами.

«Был период, когда они были значительно сильнее правительства», — процитировали «Вести.ру» Германа Грефа.

Но, по мнению главы Сбербанка, с приходом к власти Владимира Путина все изменилось — он проделал «большую хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти.

«Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи», — заключил глава Сбербанка.

Греф также порассуждал на тему того, почему в России не любят реформаторов и либералов, к которым в том числе относят и его самого.

Эта тенденция берет свои корни еще в 1990-х годах: с тех пор у людей остался страх к таким словам, как «реформатор» и «реформа», считает банкир. И слово «либерал» тоже имеет негативный оттенок, хотя по своей сути оно происходит от слова «свобода», заявил Греф, пишет business-gazeta.ru.

«Что касается либерала, в нашей стране это ярлык, который активно пропагандируется как негативный, но слово „либерал“ — от слова „свобода“. <…> Свобода — это одна из больших человеческих ценностей. И в общем все люди по своей натуре либералы», — заключил Греф.

Ранее миллиардер Алишер Усманов в интервью Наиле Аскер-Заде заявил, что в России остался только один олигарх, но не раскрыл его имени. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что считает фразу «российские олигархи» неуместной.

«В России нет олигархов», — заявил официальный представитель Кремля. По мнению Пескова, есть только «представители крупного бизнеса».

А Анатолий Чубайс упрекнул россиян в неблагодарности олигархам. По его мнению, россияне должны поблагодарить предпринимателей за все, что бизнес сделал для них и для страны.

Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (94%) не сомневаются в наличии олигархов в РФ.