«Гремучая смесь»: Наталья Поклонская рассталась с мужем через год после свадьбы

Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», — пояснил он, пишет РИА Новости .

Собеседник агентства отметил, что сегодня «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Иван Соловьев,

экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека:

Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме.

По словам Соловьева, он «облегчил жене задачу» и предоставил ей возможность самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты.

Иван Соловьев,

экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека:

Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга «Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня».

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе. За год совместной жизни они реализовали несколько гуманитарных проектов и написали книгу.