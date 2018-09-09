Грибков: «Сегодня нужно сделать выбор, чтобы потом на кухне не ругать власть»

Известный эколог Алексей Грибков рассказал о том, почему важно сегодня прийти и и проголосовать:

В Алтайском крае сегодня проходят выборы губернатора. Это очень важный момент в жизни нашего региона. Этот день определит судьбу нашего края. Именно поэтому принципиально важно сделать осознанный выбор. Прийти и проголосовать, чтобы потом вместе нести солидарную ответственность за свое решение. Необходимо проявить свою гражданскую позицию. Ведь часто мы ругаем власть, сидя у себя дома на кухне. Но выбираем то ее — тоже мы. И если сегодня мы останемся в стороне, то и спрашивать потом будет не с кого. Поэтому, приходите, голосуйте и знайте, если вы сделали этот выбор — то вы душой и сердцем болеете за развитие и улучшение жизни в Алтайском крае.