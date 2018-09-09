Читайте нас в соцсетях
9 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Политика
138

Грибков: «Сегодня нужно сделать выбор, чтобы потом на кухне не ругать власть»

Голосование по выборам губернатора Алтайского края продолжается. Чтобы успеть сделать свой выбор, остается менее 3 часов.

Известный эколог Алексей Грибков рассказал о том, почему важно сегодня прийти и и проголосовать:

В Алтайском крае сегодня проходят выборы губернатора. Это очень важный момент в жизни нашего региона. Этот день определит судьбу нашего края. Именно поэтому принципиально важно сделать осознанный выбор. Прийти и проголосовать, чтобы потом вместе нести солидарную ответственность за свое решение. Необходимо проявить свою гражданскую позицию. Ведь часто мы ругаем власть, сидя у себя дома на кухне. Но выбираем то ее — тоже мы. И если сегодня мы останемся в стороне, то и спрашивать потом будет не с кого. Поэтому, приходите, голосуйте и знайте, если вы сделали этот выбор — то вы душой и сердцем болеете за развитие и улучшение жизни в Алтайском крае.

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка