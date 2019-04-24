«Мечтающему о Лондоне» Лепсу запретили выступать в прибалтийской республике

Литовское внешнеполитическое ведомство обратилось к главе МВД республики с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу — включить его в черный список, составляемый властями. Соответствующее заявление было подписано министром иностранных дел Литвы сообщил ресурс Lrt.lt со ссылкой на пресс-секретаря МИД Расу Якилайтене.

Аналогичную просьбу в конце марта адресовали депутаты оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы», заявившие о необходимости запретить въезд в Литву тем артистам, которые поддерживают «агрессивную внешнюю политику» России или других государств и выражают сомнение в территориальной целостности союзников Литвы.

Директор Лепса Владимир Урюпин заявил РБК: «По поводу Литвы никаких комментариев не будет, никаких абсолютно».

Певец выступал с концертами в Литве в марте 2019 года.

В 2013 году ему запретили въезд в США, обвинив в связях с преступной группой «Братский круг», в 2016 году — отказали в британской визе, а в 2018 году — не пустили в Израиль, пишет polit.ru. Лепс внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», в частном порядке составляющего список «врагов Украины».