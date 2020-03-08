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8 марта -11°C

Гром рукоплесканий и крики «Ура!». Как на Алтай пришла Февральская революция

В Алтайском крае о Февральской революции, произошедшей в столице, узнали только спустя несколько дней. Жители края сразу создали инициативную группу, провели митинг и устроили крестный ход с духовенством. Подробнее о событиях марта 1917 года на Алтае — в материале altapress.ru.

Февральская революция 1917 года.
Февральская революция 1917 года.
СС0

Как на Алтае узнали о революции

О восстании в Петрограде жители Алтая узнали утром 2 марта из телеграммы. Через пару дней председатель Алтайского кредитного союза Геннадий Берсенев с инициативными барнаульцами создал Комитет порядка, его признала городская дума.

4 марта в пустом здании оптового магазина (предположительно, на проспекте Ленина, 6) собралось много людей, пишет «Алтайская правда». Вслух зачитали телеграммы об отречении царя. Очевидцы вспоминали, что новость барнаульцы встретили аплодисментами, радостными криками «Ура!», многие плакали.

«Так, на голодный желудок, еще до обеда 4 марта 1917 года была установлена новая власть на Алтае — власть Временного комитета общественного порядка. Только после этого „захвата власти“ все пошли обедать», — пишут авторы книги «Золотые годы сибирской и алтайской кооперации».

После прошел еще один митинг в Народном доме (сейчас Филармония). Зал так воодушевился от речей оратора, что сторож снял со стены и унес портрет царя.

Реакции Барнаульского гарнизона новое правительство боялось. Как оказалось, напрасно: старую власть поддержала только писарская команда. Дело в том, что в армии было много политических ссыльных и людей под следствием, которые не стремились защищать монархию.

1917 год.
1917 год.
СС0

Как отпраздновали революцию в Барнауле

10 марта 1917 на Новобазарной площади прошли митинг и праздник. По воспоминания очевидцев, первым прибыли казачья сотня. Следом потянулись учащиеся, жители города, пришел крестный ход с духовенством.

На площади прошла панихида по павшим в борьбе за свободу (никто из жителей Алтая на ней не погиб). Исполнили гимн «Коль славен», затем играли «Марсельезу» (в Европе была гимном революции).

В честь этого праздника барнаульские депутаты на экстренном заседании 18 марта переименовали Новобазарную площадь в площадь Свободы.

Анна Карпова

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