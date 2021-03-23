«Грядка Жириновского». Жители Алтайского края получают семена овощей по программе ЛДПР

«Не получат жители Алтайского края ни меда с пасеки лидера КПРФ, ни клубники из совхоза им Ленина. Нужно надеется на себя, а ЛДПР поможет». Об этом рассказал первый заместитель руководителя ЛДПР в Алтайском крае Даниил Бондарев, говоря о партпроекте «Грядка Жириновского. Время сеять добро».

В рамках проекта жителям региона бесплатно раздают наборы семян овощных культур. И первую партию уже получают садоводы Барнаула, Бийска, Рубцовска, Егорьевского, Солонешенского и Рубцовского районов. На очереди еще ряд городов и районов региона.

«Наш край, мягко говоря, не самый богатый в стране. У нас есть люди, которым для пропитания приходится надеяться на свои силы, на свои дачи и огороды. Поэтому мы обратились с просьбой к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому реализовать на территории Алтайского края программу „Грядка Жириновского. Время сеять добро“. Он нас услышал и помог, в край пришли долгожданные семена», — отметил Бондарев.

Даниил Бондарев Фото: пресс-служба партии ЛДПР

По его словам, цель программы — реальная, точечная помощь садоводам и людям, живущим на селе. Это будет большим подспорьем для них. В наборе семена огурца, петрушки, редиса, свеклы, укропа, лука, моркови и других овощей.

Раздают их, прежде всего, пенсионерам и нуждающимся. Недавно, например, подарки от партии (и не только семена) получили Совет ветеранов села Новоегорьевское Егорьевского района. Встречу с селянами провел руководитель фракции ЛДПР в Рубцовском городском Совете депутатов Владимир Овчинников. Председатель Совета ветеранов Любовь Разбойникова поблагодарила партийцев за возможность бесплатно засадить огород. Подробности смотрите в сюжете ЛДПР ТВ.

Еще одна подобная встреча прошла в Рубцовске. Владимир Овчинников и заместитель председателя рубцовского горсовета Владимир Бачурин пообщались с местными пенсионерами. Кстати, именно сами жители попросили партию включить их в «Грядку Жириновского».

«Хорошо, что мы попали в эту программу. Семена сейчас дорогие и поэтому особенно рады пенсионеры. Жители края очень благодарны Владимиру Жириновскому за реальную помощь», — рассказал Овчинников.

Владимир Овчинников Фото: пресс-служба партии ЛДПР

Так и, по словам Владимира Бачурина, для жителей края эта программа очень актуальна.

«Садоводство у нас развито давно, еще когда трудовая слава Рубцовска гремела на всю страну, заводчане получали свои четыре сотки и старались обустроить себе дачный участок. Сейчас в основном это пенсионеры, которые продолжают заниматься садоводством. А кто-то живет в частном доме и имеет свой огород. И те, и другие с радостью встретили эту замечательную программу и благодарят нашего лидера», — подчеркнул Бачурин.

Владимир Бачурин Фото: пресс-служба партии ЛДПР

Куратор программы «Грядка Жириновского» Константин Овчинников сообщил, что в ближайшее время такую же помощь получат жители других районов Алтайского края.

«Депутаты совместно с активистами ЛДПР уже раздали тысячи пачек семян. Программа очень понравилась жителям и мы будем просить Владимира Вольфовича о дополнительных поставках семян в наш регион», — отметил он.

Константин Овчинников Фото: пресс-служба партии ЛДПР

А вот Бийск попал в программу благодаря лично руководителю регионального отделения ЛДПР Максиму Крайну. По словам исполняющего обязанности координатора партии в наукограде Максима Железовского, горожане передают за это большое спасибо.

Максим Железовский Фото: пресс-служба партии ЛДПР

Депутат парламента Алтайского края, заместитель руководителя фракции ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра назвала программу очень нужной и важной. Семена сейчас стоят дорого и покупать их накладно, особенно пенсионерам.

Ирина Шудра Фото: пресс-служба партии ЛДПР

ЛДПР намерена и дальше помогать жителям Алтайского края.

Автор: Политсиб.ру