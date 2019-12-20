Губернатор Кузбасса вручил жене медаль за год работы в социальной сфере

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев, избранный около года назад, наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу». Анна Цивилева возглавила совет по вопросам попечительства в социальной сфере почти одновременно с победой мужа на выборах, пишет ndn.info.