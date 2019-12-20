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Политика

Губернатор Кузбасса вручил жене медаль за год работы в социальной сфере

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев, избранный около года назад, наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу». Анна Цивилева возглавила совет по вопросам попечительства в социальной сфере почти одновременно с победой мужа на выборах, пишет ndn.info.

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

Согласно сообщению пресс-службы обладминистрации, Цивилеву наградили «за оказание помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе», а также «за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере».

По словам Анны Цивилевой, совет под ее руководством привлек 30 млн рублей на благотворительные цели.

По законодательству региона, медаль «За служение Кузбассу» вручают гражданам, «профессиональная деятельность которых принесла значимые для Кемеровской области результаты». Награда выполнена из серебра.

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