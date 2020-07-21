Губернатор пригласит Путина на 300-летие региона, где накануне отметили 77-летие

Губернатор Кемеровской области рассказал РИА «Новости» о том, что на празднование 300-летия Кузбасса пригласят президента России Владимира Путина.

Цивилев отметил, что именно благодаря Путину появилась такая знаменательная для региона дата, которую отпразднуют в 2021 году.

«Он же подписал указ, как мы можем его не пригласить? Обязательно! <…> Каждый житель Кузбасса должен к этому моменту четко понять и прочувствовать, что Кузбасс серьезно изменился к лучшему», — подчеркнул глава региона.

По его словам, изменения видит каждый человек без исключения, который живет на территории Кузбасса. При этом есть планы на улучшение.

«В каждой точке региона должны произойти кардинальные изменения», — добавил Цивилев.

Стоит отметить, что накануне жители Кемеровской области отметили 77-летие региона. Однако Цивилев предложил более юбилейную дату — 300-летие. Эту идею поддержал Путин и подписал соответствующий указ.

Дело в том, что область образовали в январе 1943 года по указу Президиума Верховного Совета СССР, но освоение земли началось гораздо раньше — первое упоминание о каменном угле в регионе произошло в 1721 году.

Об этом сообщил Михайло Волков, который был членом группы рудоискателей — он и открыл выходы каменного угля близ деревни Кемеровой (Кемерово).