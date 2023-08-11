11 августа
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Политика

Губернатор Томенко дал распоряжение закончить строительство детского сада

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил недостроенный детсад в Барнауле и поручил выделить деньги на окончание строительства.

Губернатор Томенко дал распоряжение закончить строительство детского сада.
Губернатор Томенко дал распоряжение закончить строительство детского сада.
Антон Червяков

Жители квартала 2032 Барнаула обратились к губернатору с просьбой достроить детский сад. Глава региона побывал в новом квартале и распорядился выделить необходимые средства. Для завершения строительства необходимо около 470 млн рублей.

«Я такое поручение даю, минфину нужно будет внимательно посмотреть, администрации города Барнаула, министерству образования и науки, может быть, какие-то федеральные деньги подтянем. Решать эту задачу надо, как губернатор я ее ставлю. Если есть возможность в следующем году уже ввести, нужно делать», - сказал Томенко.

Строительство могут завершить уже в конце следующего года.

Томенко напомнил, что за последние пять лет в крае построено 23 учреждения, в которые ходит почти пять тысяч детей. В этом году вводятся новые детские сады не только в Барнауле, но и Белокурихе, Ребрихе, Рубцовске. Еще 238 отремонтировали.

«Уже отремонтировали огромное количество. Детских садов у нас почти 900 в крае, многие требуют ремонта. Мы будем по всему краю детские сады приводить в порядок. Деньги на это потребуются большие и мы их будем выделять», - сказал глава региона.

Губернатор отметил важную роль строителей в изменении облика городов и сел края. Он подчеркнул, что благодаря работе строителей можно говорить о введении «алтайского сельского стандарта» в селах края.

Ранее Томенко поручил создать специальный комбайн для алтайских селекционеров.

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