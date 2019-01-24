Губернатор Томенко приехал к алтайской семье, написавшей ему в Instagram

24 января губернатор края Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Троицком районе, где в том числе посетил семью Тропиных. В прошлом году Татьяна Тропина написала главе региона в его Инстаграм и рассказала о нечищеных дорогах, мусорных свалках и властях, которые упорно не хотят замечать эти проблемы.

Дом семьи Тропиных находится на окраине села Троицкое, на переулке Речной. Зимой это самое непроходимое место райцентра. Дороги чистятся плохо и нерегулярно. По словам Татьяны, ходить людям приходится «козьими тропками». И это при условии, что живут в округе в основном пенсионеры, некоторые из которых и так передвигаются с трудом.

Имеено об этом в прошлом году и написала Татьяна Тропина в своем обращении к губернатору.

Татьяна Тропина,

жительница села Троицкое:

Два года назад у нас был очень снежный год. Дороги были полностью занесены. Мне, врачу, приходилось самостоятельно в вечернее время выбираться на трассу, чтобы там меня могла подобрать машина скорой помощи. Только так можно было выехать на вызов. Сюда у нас карета скорой помощи проехать не могла. Больных людей выносили на одеялах.

Во время общения с губернатором выяснилось, что дороги — не единственная местная проблема. Переулок Речной вот уже много лет не могут газифицировать, хотя большая часть села уже получила газ.

Татьяна Тропина рассказала, что по вопросу газификации она уже обращалась к местной администрации, получила формальную отписку. После этого написала в приемную тогда еще губернатора Александра Карлина.

Ее обращение, как полагается в таких случаях, чиновники спустили на местный уровень. В результате ясности по вопросу газификации женщине так и не удалось добиться.

На вопрос Томенко, не пытались ли с ней связаться местные власти, Татьяна ответила: «Ну что вы!»

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я считаю, что муниципальные власти должны плотнее взаимодейсвовать с жителями и не формально, а по-человечески. Сегодня обсудим этот вопрос.

Кстати, к Тропиным в этот раз приехал и глава администрации Троицкого района Андрей Овсянников. По его словам, мнение о работе властей у Татьяны Тропиной субьективное, да и вообще, дороги в райцентре не такие и заснеженные.

Андрей Овсянников,

глава администрации Троицкого района:

О том, что жительница обратилась к губернатору, я узнал вчера вечером. Никак особенно к приезду губернатора не готовились. Расчистили только площадку для машин у дома Тропиных. Дорога сюда сама по себе неудобная, узкая. Проходить крупной технике здесь сложно. Но мы все равно стараемся чистить ее, как только в этом появляется необходимость.

В том, как «хорошо» в Троицком чистятся дороги, краевые журналисты смогли прочувствовать на себе. Наш автобус забуксовал прямо у ворот Тропиных.

Сколько людей написали Томенко?

О своих проблемах губернатору Виктору Томенко написали более 100 человек. Сам глава региона отметил, что готов заниматься и давать поручения своим заместителям по конкретным фактам.

На философские вопросы типа «Когда все это кончится» он ответить не в состоянии.