Губернатор Томенко проникновенно поздравил с Днем защитника Отечества

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Дорогие друзья. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Многим поколениям россиян выпало сражаться за Родину. Мы гордимся их мужеством, помним их подвиги и рассказываем о них нашим детям.
2020 год для России особый, это год памяти и славы. Год 75-летия великой Победы. Алтайский край — родина сотен тысяч солдат Великой отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане и в других горячих точках, верных сынов Отчизны.
Особые поздравления сегодня тем, для кого защита Отечества стала делом всей жизни. Нынешнее поколение солдат и офицеров вооруженных сил, правоохранительных органов, органов безопасности — надежный оплот нашей страны.
Желаю всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Пост губернатора прочитали более 9,5 тыс. человек. Десятки людей оставили комментарии — в основном, это ответные поздравления.