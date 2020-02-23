Губернатор Томенко проникновенно поздравил с Днем защитника Отечества

Виктор Томенко записал видео-поздравление всех, кто празднует День защитника Отечества. В нем он поздравил тех, кто воевал, и тех, для кого защита Отечества стала делом жизни — военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности. Говорил он с душой и получил массу положительных комментариев со стороны подписчиков в Instagram, где и была размещена видеозапись поздравления.