Губернатор Томенко вышел в народ и попал под атаку желающих сделать селфи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместо VIP-трибуны на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ выбрал место с простыми болельщиками.

Барнаульцы восприняли появление губернатора с энтузиазмом. Видео опубликовал Instagram go_barnaul.

Судя по кадрам, глава региона с радостью соглашался на фото с болельщиками.

«Молодец, нужно быть ближе к людям, тогда и люди будут доверять», — советуют подписчики аккаунта.