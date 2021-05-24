Губернатор Томенко вышел в народ и попал под атаку желающих сделать селфи

Барнаульцы восприняли появление губернатора с энтузиазмом. Видео опубликовал Instagram go_barnaul.
Судя по кадрам, глава региона с радостью соглашался на фото с болельщиками.
«Молодец, нужно быть ближе к людям, тогда и люди будут доверять», — советуют подписчики аккаунта.
«Поздравляю и благодарю участников соревнований, тренеров, болельщиков, всех, кто принимал участие в подготовке к проведению Кубка мира, за великолепный спортивный праздник, который вы подарили!» — написал губернатор после завершения международных состязаний.