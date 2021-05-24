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Политика

Губернатор Томенко вышел в народ и попал под атаку желающих сделать селфи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместо VIP-трибуны на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ выбрал место с простыми болельщиками.

Виктор Томенко на барнаульском Гребном канале.
Виктор Томенко на барнаульском Гребном канале.
Скриншот видео instagram.com/go_barnaul

Барнаульцы восприняли появление губернатора с энтузиазмом. Видео опубликовал Instagram go_barnaul.

Судя по кадрам, глава региона с радостью соглашался на фото с болельщиками.

«Молодец, нужно быть ближе к людям, тогда и люди будут доверять», — советуют подписчики аккаунта.

«Поздравляю и благодарю участников соревнований, тренеров, болельщиков, всех, кто принимал участие в подготовке к проведению Кубка мира, за великолепный спортивный праздник, который вы подарили!» — написал губернатор после завершения международных состязаний.

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