Губернатор Воронежской области считает законным «золотой парашют» в 23 оклада для зама

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал законной выплату 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову в связи с уходом на пенсию, пишет РБК. При этом через два дня пенсионер снова был назначен вице-губернатором, а его ежемесячный заработок после этой операции превысит 120 тыс. руб.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — цитирует губернатора Гусева издание «Коммерсантъ».





Юрий Агибалов. Сайт правительства Воронежской области.

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Информацию о распоряжениях губернатора области в отношении Агибалова и копии документов опубликовал Telegram-канал «Незыгарь». Оказалосьчто 15 сентября 2018 года Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора в связи с истечением срока трудового договора и отправлен на пенсию.

Губернатор, опираясь на местный закон, распорядился выплатить ему единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов. Более того, с 16 сентября бывший зам получил бессрочную доплату к пенсии — 75% от среднего заработка.



А уже 17 сентября Агибалов был снова назначен на должность врио замглавы области с окладом 45 320 рублей. При этом губернатор распорядился установить Агибалову ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Иначе говоря, только на должности, не считая пенсии с надбавкой, Агибалов будет получать более 180 тыс. рублей.



В правительстве Воронежской области пока не прокомментировали решения губернатора ни «Коммерсанту», ни РБК. Но пообещали, что такие комментарии будут предоставлены.