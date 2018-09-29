Губернатор Воронежской области считает законным «золотой парашют» в 23 оклада для зама

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — цитирует губернатора Гусева издание «Коммерсантъ».
Губернатор, опираясь на местный закон, распорядился выплатить ему единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов. Более того, с 16 сентября бывший зам получил бессрочную доплату к пенсии — 75% от среднего заработка.
А уже 17 сентября Агибалов был снова назначен на должность врио замглавы области с окладом 45 320 рублей. При этом губернатор распорядился установить Агибалову ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Иначе говоря, только на должности, не считая пенсии с надбавкой, Агибалов будет получать более 180 тыс. рублей.
В правительстве Воронежской области пока не прокомментировали решения губернатора ни «Коммерсанту», ни РБК. Но пообещали, что такие комментарии будут предоставлены.