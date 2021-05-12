Губернатор-юбиляр. Взгляд на политическую эволюцию Виктора Томенко из Красноярска и Барнаула

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко 12 мая исполняется 50 лет. По случаю полувекового юбилея краевого руководителя редакция altapress.ru поговорила с алтайскими и красноярскими политиками и экспертами, которые наблюдали за карьерой Виктора Петровича в двух регионах и поделились своими мнениями о его управленческих и политических качествах.

Вам крупно повезло

Говоря о персоне Виктора Томенко, депутат Законодательного собрания Красноярского края Марина Добровольская уверена, что нашему региону достался действительно способный управленец.

Марина Добровольская,

депутат законодательного собрания Красноярского края:

Я считаю, что Алтайскому краю крупно повезло с Виктором Петровичем. Мне с ним удалось поработать, когда он занимал должность премьера правительства Красноярского края. От многих руководителей его отличает очень грамотный и вдумчивый подход ко всему. При этом Виктор Петрович очень лаконичен, избегает «воды» и всегда погружается в суть любой проблемы. Мне, как депутату, приходилось решать с ним вопросы по реализации различных проектов. И когда в 2018 году его забрали в Алтайский край, я, честно говоря, очень сожалела, что такой человек покидает наш регион.

По словам собеседницы, Виктор Томенко — интеллектуал, который еще и имеет нетривиальные творческие задатки. «Он очень образован, великолепно читает стихи, а к решению любого вопроса подходит творчески», — добавляет Марина Добровольская.

Марина Добровольская. sobranie.info.

При этом депутат красноярского заксобрания акцентирует внимание на том, что нынешний губернатор Алтайского края всегда был очень сдержан, избегал публичности и «был больше экономистом, чем политиком».

«Поэтому, когда он получил должность главы региона, я очень переживала, насколько он сможет перейти в другую ипостась. В юбилей Виктора Петровича я хочу пожелать его семье всех благ», — добавила народная избранница.

Вопросы к кадровой политике

Впрочем, еще один депутат Законодательного собрания Красноярского края, лидер фракции ЛДПР Александр Глисков, не склонен говорить о Викторе Томенко лишь в комплементарном тоне.

Виктор Томенко. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Представитель парламентской оппозиции вспоминает, что во времена «красноярского» правления Виктора Петровича у него были вопросы к существующей кадровой политике.

Александр Глисков,

лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края:

Кадровая политика для меня была странной. Кстати, некоторых наших чиновников, которые в Красноярске проявили себя не лучшим образом, он взял к себе на работу здесь. Например, есть такой чиновник по фамилии Попов (Дмитрий Попов, ныне министр здравоохранения Алтайского края, ранее работавший заместителем министра здравоохранения Красноярского края — прим. ред.). Наверное, кого знал, того и позвал с собой в Алтайский край…

Также Александр Глисков заметил, что у него сложилось впечатление о Викторе Томенко, как о человеке, который в свое время не захотел выстраивать конструктивные отношения с оппозицией.

Александр Глисков. sobranie.info.

«У нас появилась традиция — губернатор и его заместители без проблем встречаются с фракциями. Но почему-то Виктор Петрович решил, что он может ни с кем не общаться, в отличие от тех, кто ему предшествовал, и тех, кто за ним последовал. Это ему было совершенно не интересно. При этом он очень расстраивался, когда слышал критику в свой адрес», — замечает собеседник.

Управленческая эволюция

Красноярский политолог Александр Чернявский, говоря о карьерных перипетиях Виктора Томенко, акцентирует внимание на том, что по объективным причинам нынешний губернатор Алтайского края пережил политическую эволюцию.

Александр Чернявский,

политолог:

Одно дело быть вторым человеком в исполнительной региональной власти, другое дело — становиться первым лицом. Сейчас много говорят о губернаторах-технократах, и, наверное, Томенко укладывается в эту парадигму. Но в любом случае пост губернатора так или иначе подразумевает наличие мощной политической составляющей. В Красноярском крае он в политику не погружался. Нынешний пост обязывает его быть политиком. Это подразумевает и лоббистская работа в Москве, которая вынуждает находить общий язык с разными группами населения. Так что обстоятельства заставили Виктора Петровича меняться. В итоге он стал тяжеловесным управленцем в хорошем смысле.

Александр Чернявскй. krasnoyarsk.er.ru.

По мнению эксперта, биография Виктора Томенко представляет собой последовательное движение. «Он работал в крупной компании („Норникель“ — прим. ред), потом перешел в исполнительную власть, затем возглавил регион. Думаю, у него есть потенциал стать хорошим политиком, востребованным в Москве. Когда это произойдет, сказать не берусь, желаю ему успехов и движения вперед».

Говоря о перспективах Виктора Томенко, алтайский политолог Константин Лукин выражает уверенность, что уже сегодня действующий губернатор Алтайского края «обладает всеми задатками управленца федерального уровня».

Константин Лукин,

политолог:

Уже сейчас он может стать заместителем министра и руководителем любого федерального агентства. Думаю, что федеральная карьера его, скорее всего, и ожидает. Трудно сказать, где он проявит себя в будущем, но думаю, что подходящей для него будет любая сфера, связанная с экономикой. Это то, что он умеет и любит делать.

Константин Лукин. Анна Зайкова

Что же касается новых навыков, которые Виктор Томенко приобрел в Алтайском крае, то по этому поводу эксперт отметил: «В Барнауле он стал высшим должностным лицом, и это тот опыт, которого у него никогда раньше не было. Виктор Петрович приобрел новые компетенции, связанные с публичностью и необходимостью нести ответственность».

Стать своим

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Ирина Солнцева, говоря о том, как проявил себя Виктор Томенко почти за три года работы в качестве главы региона, отмечает: «Он показал себя как талантливый руководитель, которого отличает умение слушать людей, способность держать свое слово».

Ирина Солнцева,

замруководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС:

Виктор Петрович за три года проделал большую работу в финансово-экономическом блоке. Он продемонстрировал способность привлечь большие федеральные средства для развития региона. Мы видим, что он очень грамотный финансист. И важно то, что видно, как губернатор старается, переживает за край. Знаете, он очень быстро сумел стать по-настоящему своим. И наш край для него стал родным.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Ирина Солнцева. Анна Зайкова

О «обалтаивании» Виктора Томенко говорит и лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов. По его словам, в Алтайский край действующий глава региона прибыл «с опытом разделения зон ответственности».

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Поскольку я общаюсь с Виктором Петровичем с первых его дней пребывания в крае, вижу эволюцию губернатора как управленца и политика. Он начал работать в новом для себя качестве. Если в Красноярском крае должности губернатора и председателя правительства разделены, то у нас ему пришлось быть, что называется, два в одном.

В итоге разные модели управления заставили Томенко по-новому взглянуть на свою должность. «Ему пришлось вникать во все сразу, в чем-то подстраиваться под существующую систему. Мы видим, как он меняется, как работает его острый адаптивный ум. При этом Виктор Петрович не пошел по простому пути — не привел „варягов“. Он ищет другие конфигурации и новых людей, реализует свой потенциал», — добавляет собеседник.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Коллега Александра Молотова по партии, депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых отмечает, что сегодня оценивать плоды работы Виктора Томенко еще рано. При этом она уточняет, что сейчас деятельность главы региона «из предвыборного формата перешла в режим скрупулезного труда».

Оксана Молодых,

лидер фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе:

Приятно, что губернатор не использует проблемы жителей края для пустого пиара. Он методично и усердно работает, не занимаясь пустым популизмом.

Также народная избранница уверена, что потенциал губернатора еще до конца не раскрыт.

Оксана Молодых. Анна Зайкова

«Я не исключаю, что при благоприятном федеральном фоне в финансово-бюджетной политике и отладке кадрового вопроса мы все вскоре сможем почувствовать улучшения в жизни края», — добавила собеседница.