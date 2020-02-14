«Губернатора воспринимаю как начальника». Новый мэр Барнаула дал первое интервью алтайским СМИ

«Все задачи первые»
— Вячеслав Генрихович, какие самые первые задачи вы будете решать на посту мэра?
— Задачи я озвучил в своей программе. Какие первые? Все первые, и их очень много. С чего начинать? Мне, наверное, проще: я буду продолжать ту работу, которая велась. Совместно с вами у нас все это получится.
Думаю, мы обязательно с вами соберемся через несколько дней и уже более подробно пообщаемся по разным вопросам, которые вас волнуют. Надо посмотреть, что это будет — круглый стол или пресс-конференция. Может быть, сразу позвать на него заместителей, может быть, я буду один. Надо подумать. Ваши руководители все мне уже звонили.
— Все просили вас дать интервью, и все эксклюзивное?
— Да, вот это слово они и применяли: «Эксклюзивное». Это первое, наверное, интервью.
«Будем менять структуру»
— Назовите принципы работы мэра. Допустим, должен ли мэр «стоять на яме», быть там, где случилась коммунальная авария?
— Это зависит от того, насколько яма большая. На каждой яме не настоишься, их много. Для этого существует структура (администрации. — Прим. Altapress.ru), работают заместители, есть главы районов.
Я затронул в своем выступлении такую важную проблему, как изменение самой структуры администрации. Мы будем пробовать ее менять. Здесь основной принцип: не навредить. Процесс не быстрый.
— Что может измениться?
— Не могу вам сейчас ответить на этот вопрос. Во-первых, пропадет интрига. А во-вторых, мы будем много советоваться. Может быть, произойдет и перераспределение должностных обязанностей. Может быть, изменится структура комитетов.
Помните, раньше у нас был комитет по архитектуре и комитет по строительству? Был комитет по дорогам и комитет по благоустройству? Теперь они объединены. Может быть, здесь надо что-то посмотреть.
Но все это надо пообсуждать.
«Советоваться буду с многими»
— С кем вы будете этот вопрос обсуждать?
— Думаю, и с депутатским корпусом, и с теми людьми, которые меня окружают.
— Будете ли вы советоваться с губернатором?
— Безусловно. С губернатором и его заместителями буду советоваться обязательно. Мы должны структуры интегрировать в единое пространство.
Правительство сформировано немножко по-другому — оно ориентировано на федеральные власти. У нас сейчас присутствует Климин Александр, посмотрите, какой огромный блок он объединяет. А в городе вопросы курируют два заместителя: один дорожную службу, другой ЖКХ…
— Можно ли ожидать появления в администрации каких-то новых лиц?
— Всегда можно ожидать. Здесь надо понять, что первичнее… Вы хотите меня спровоцировать?
— Немножко хотим. Наша работа такая.
— Хм, согласен. Я думаю, что структура первичнее. Структура должна определяться теми задачами, которые сегодня стоят. В соответствии с задачами и структурой определяются должностные обязанности. А под должные обязанности подбираются те лица, которые способны их выполнять.
Ошибка, когда мы под фигуру делаем должность. Но это достаточно сложные процессы. Вы хотели услышать ответ, уволится кто-то сейчас или не уволится?
— Ну да. Кому на выход — чемоданы собирать.
— Нет, это не произойдет ни сегодня, ни завтра.
«У нас общие задачи»
— Как вы воспринимаете губернатора — он для вас начальник?
— Да, безусловно. Мы должны исполнять обязанности, понимая, что у нас одни и те же задачи. Хотя у губернатора их, конечно, больше.
— Вы возьмете на вооружение какие-то предложения других кандидатов на пост мэра?
— Мы еще раз проанализируем их позиции. Что-то, безусловно, будет учитываться. Надо посмотреть.
«Волновался, но спал»
— Вы были морально готовы к тому, что вас выберут?
— Конечно, был готов. Я же осознанно принимал решение, выдвигая свою кандидатуру и становясь кандидатом.
— Ночью волновались, не спали?
— Спал. Я волновался, но спал.
6 фактов о Вячеславе Франке
- Родился в Барнауле 6 мая 1965 года.
- Окончил Барнаульский строительный техникум и Институт экономических преобразований и управления рынком.
- С марта 2011 года замглавы администрации города, в этой должности курировал разные сферы деятельности.
- С начала 2017 года — первый замглавы администрации города, руководитель аппарата.
- После отставки Сергея Дугина в 2019 году — и.о. главы города.
- Считается опытным аппаратчиком.