«Губернатора воспринимаю как начальника». Новый мэр Барнаула дал первое интервью алтайским СМИ

Сразу после того, как депутаты Барнаульской городской думы большинством голосов выбрали главой Барнаула Вячеслава Франка, он коротко ответил на вопросы алтайских журналистов, пообещав в ближайшее время встретиться с ними и поговорить более подробно. Приводим его ответы.

«Все задачи первые»

— Вячеслав Генрихович , какие самые первые задачи вы будете решать на посту мэра?

— Задачи я озвучил в своей программе. Какие первые? Все первые, и их очень много. С чего начинать? Мне, наверное, проще: я буду продолжать ту работу, которая велась. Совместно с вами у нас все это получится.

Думаю, мы обязательно с вами соберемся через несколько дней и уже более подробно пообщаемся по разным вопросам, которые вас волнуют. Надо посмотреть, что это будет — круглый стол или пресс-конференция. Может быть, сразу позвать на него заместителей, может быть, я буду один. Надо подумать. Ваши руководители все мне уже звонили.

— Все просили вас дать интервью , и все эксклюзивное?

— Да, вот это слово они и применяли: «Эксклюзивное». Это первое, наверное, интервью.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. Анна Зайкова.

«Будем менять структуру»

— Назовите принципы работы мэра. Допустим , должен ли мэр «стоять на яме», быть там , где случилась коммунальная авария?

— Это зависит от того, насколько яма большая. На каждой яме не настоишься, их много. Для этого существует структура (администрации. — Прим. Altapress.ru), работают заместители, есть главы районов.

Я затронул в своем выступлении такую важную проблему, как изменение самой структуры администрации. Мы будем пробовать ее менять. Здесь основной принцип: не навредить. Процесс не быстрый.

— Что может измениться?

— Не могу вам сейчас ответить на этот вопрос. Во-первых, пропадет интрига. А во-вторых, мы будем много советоваться. Может быть, произойдет и перераспределение должностных обязанностей. Может быть, изменится структура комитетов.

Помните, раньше у нас был комитет по архитектуре и комитет по строительству? Был комитет по дорогам и комитет по благоустройству? Теперь они объединены. Может быть, здесь надо что-то посмотреть.

Но все это надо пообсуждать.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. Анна Зайкова.

«Советоваться буду с многими»

— С кем вы будете этот вопрос обсуждать?

— Думаю, и с депутатским корпусом, и с теми людьми, которые меня окружают.

— Будете ли вы советоваться с губернатором?

— Безусловно. С губернатором и его заместителями буду советоваться обязательно. Мы должны структуры интегрировать в единое пространство.

Правительство сформировано немножко по-другому — оно ориентировано на федеральные власти. У нас сейчас присутствует Климин Александр, посмотрите, какой огромный блок он объединяет. А в городе вопросы курируют два заместителя: один дорожную службу, другой ЖКХ…

Вячеслав Франк , глава Барнаула. Анна Зайкова.

— Можно ли ожидать появления в администрации каких-то новых лиц?

— Всегда можно ожидать. Здесь надо понять, что первичнее… Вы хотите меня спровоцировать?

— Немножко хотим. Наша работа такая.

— Хм, согласен. Я думаю, что структура первичнее. Структура должна определяться теми задачами, которые сегодня стоят. В соответствии с задачами и структурой определяются должностные обязанности. А под должные обязанности подбираются те лица, которые способны их выполнять.

Ошибка, когда мы под фигуру делаем должность. Но это достаточно сложные процессы. Вы хотели услышать ответ, уволится кто-то сейчас или не уволится?

— Ну да. Кому на выход — чемоданы собирать.

— Нет, это не произойдет ни сегодня, ни завтра.

Вячеслав Франк. Анна Зайкова , altapress.ru

«У нас общие задачи»

— Как вы воспринимаете губернатора — он для вас начальник?

— Да, безусловно. Мы должны исполнять обязанности, понимая, что у нас одни и те же задачи. Хотя у губернатора их, конечно, больше.

— Вы возьмете на вооружение какие-то предложения других кандидатов на пост мэра?

— Мы еще раз проанализируем их позиции. Что-то, безусловно, будет учитываться. Надо посмотреть.

«Волновался , но спал»

— Вы были морально готовы к тому , что вас выберут?

— Конечно, был готов. Я же осознанно принимал решение, выдвигая свою кандидатуру и становясь кандидатом.

— Ночью волновались , не спали?

— Спал. Я волновался, но спал.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. Анна Зайкова.

6 фактов о Вячеславе Франке