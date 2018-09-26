Губернатором Республики Алтай могут назначить топ-менеджера «Газпрома»

В Кремле рассматривают сразу несколько кандидатов на место Александра Бердникова, нынешнего главы Республики Алтай. Один из возможных претендентов на этот пост — уроженец Алтая, 44-летний директор Хабаровского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск» Иван Башунов, сообщает « Банкфакс » со ссылкой на источники.

Иван Башунов родился и долгое время жил в Горно-Алтайске. Его отец вместе с Бердниковым работал в МВД. Топ-менеджер может претендовать на роль губернатора в связи с возобновлением на высшем уровне переговоров о строительстве магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири-2», пишет «МК на Алтае».

Второй кандидат на пост главы РА — и.о. председателя правительства Якутии Владимир Солодов. 36-летний уроженец Москвы работал руководителем департамента проектов и практик направления «Молодые профессионалы» организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Потом его перевели в Якутию, пишет «Банкфакс».

Еще один претендент на кресло губернатора —бывший руководитель УФСБ по Республике Алтай Сергей Карамаев. По данным ИА, Карамаев настолько уверен в своем успехе, что уже «сколачивает» команду.

Ранее источники «Дождя» сообщили, что в Кремле планируют найти молодую замену губернаторам Курской, Ростовской, Липецкой областей и Алтая.

Александр Бердников руководит Республикой Алтай 12 лет. Он и его коллеги-долгожители попали в первый список на обновление после сентябрьских выборов, когда оппозиции уступили три действующие губернатора. «Мы видим, что с проблемами столкнулись „пожилые“ губернаторы, „молодые“ справились с задачей успешно, так что курс на обновление имеет смысл продолжить», — объясняет собеседник издания.

Кремль намерен серьезно изменить схему движения кандидатов на руководящие посты регионов. Губернаторам позволят доработать свой срок после публичного отказа идти на очередные выборы. «Непопулярные, сложные решения будут приниматься им без ущерба для репутации нового человека», — объясняет чиновник.

Также предлагается не делать 100% ставки на врио, назначенного президентом, ожидая что его изберут в назначенное время. Некоторым дадут спокойно доработать обозначенный срок, а к выборам выдвинут кандидата от власти исходя из потребностей избирателей.