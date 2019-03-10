Губернаторский блин. Томенко на Масленице показал, как готовит главное блюдо праздника

На фестивале «Сибирская масленица» в селе Новотырышкино Виктор Томенко продемонстрировал, как печет блины. Об этом рассказал Дмитрий Негреев, руководитель департамента информационной политики краевого правительства.

9 марта губернатор Виктор Томенко приехал на праздник «Сибирская масленица» в туристический комплекс «Сибирское подворье» (Новотырышкино, Смоленский район). Он прошелся в хороводе, в который встали 1134 человека. И сам испек блины. Судя по фотографиям, главное блюдо праздника получилось у него вполне каноническое — блины были тоненькие и с припёком.

А вот хоровод, как сообщает краевой телеканал «Катунь24», был самый массовый в России. Журналист телеканала утверждает, что рекорд зафиксировал официальный представитель Книги рекордов России.

Гастрономический фестиваль «Сибирская масленица» проводится в Алтайском крае уже 12-й раз. В 2014 году ему был присвоен статус международного Фестиваля фестивалей. В 2016 году «Сибирская Масленица» завоевала Гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2017 году фестиваль завоевал Гран-при Всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс» в номинации «Лучший национальный праздник». В 2018 году Алтайский край вошел в ТОП-10 для путешествий на Масленицу.