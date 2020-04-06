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6 апреля -1°C
Коронавирус

Губернатору Томенко предложили запретить сморкаться на улицах и отменить режим самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в Instagram пост с указом об обязательной самоизоляции жителей региона. Публикация собрала более 600 комментариев пользователей с предложением иных мер.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Некоторые написали, что принятые меры сведут «в могилу» большинство предпринимателей. Другие не знают, как им оплачивать кредиты, коммунальные услуги, платить за аренду и выплачивать зарплату сотрудникам.

Пользователь and_nika не понимает, почему карантин коснулся Рубцовска, Заринска, Бийска, где еще не выявили зараженных.

«Конечно проще все закрыть и не думать, не проверять. Но можно же по-другому. Можно установить пропускную способность -1 человек например в магазины, разрешить работать соблюдая правила дистанцию, дезинфекцию, маски, перчатки. У нас эпид ситуация не такая как в Москве. И люди достаточно ответственно относятся к самоизоляции. Нужно поддержать предпринимателей немного», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранена — прем.ред.).

Некоторые посчитали, что мер по санобработке достаточно, чтобы можно было свободно пускать людей на улицу и работу.

«Возьмите на контроль тех, кто прилетел из Таиланда, семью заболевших, их дом и подъезд. Поймите, что люди живут в страхе, без воздуха, без движения. Это страшнее, чем мнимая опасность заражения от трех заболевших. Это приведёт к обострениями заболеваний, которые есть у многих. Сердечно-сосудистые, нервной системы, психики наконец! Зачем тушить пожар, если лес не горит», — написала женщина под ником volskayatatiana_mknkk, заметив, что в Хакасии разрешено гулять с детьми, соблюдая дистанцию.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Пользователь webserz попросил дополнительно наказывать тех, кто сморкается и плюется на улицах.

«Многие люди прямо на улице позволяют себе сморкаться и плеваться. Наступит человек на плевок заражённого и занесет домой на обуви инфекцию. Кроме риска заражения, это ещё и элементарно неприлично. Наших людей может сдержать только огромный штраф», — считает он.

Комментарии показали и другие «болевые» точки, связанные с закрытием многих учреждений из-за коронавируса.

«Мой родственник не может сделать цистоскопию (анализ на рак мочевого пузыря), потому что Алтайский онкологический диспансер отказывается госпитализировать его без этого анализа, а центр, куда его направили, закрыт из-за мер по борьбе с коронавирусом. Человек с постоянными кровотечениями и подозрениями на онкологию должен сейчас ждать месяц (а то и больше), если эти меры продлят. Это забота о гражданах края? Люди со всеми другими тяжёлыми болезнями, не коронавирусом, не важны? Что мы должны делать в сложившейся ситуации — наблюдать, как он будет умирать?» — возмущается rr.lyrae.

Жители края также просят губернатора внести ясность по продлению режима самоизоляции в крае до конца апреля. Напомним, что решение о введении таких мер должны принимать главы регионов.

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