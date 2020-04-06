Губернатору Томенко предложили запретить сморкаться на улицах и отменить режим самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в Instagram пост с указом об обязательной самоизоляции жителей региона. Публикация собрала более 600 комментариев пользователей с предложением иных мер.

Некоторые написали, что принятые меры сведут «в могилу» большинство предпринимателей. Другие не знают, как им оплачивать кредиты, коммунальные услуги, платить за аренду и выплачивать зарплату сотрудникам.

Пользователь and_nika не понимает, почему карантин коснулся Рубцовска, Заринска, Бийска, где еще не выявили зараженных.

«Конечно проще все закрыть и не думать, не проверять. Но можно же по-другому. Можно установить пропускную способность -1 человек например в магазины, разрешить работать соблюдая правила дистанцию, дезинфекцию, маски, перчатки. У нас эпид ситуация не такая как в Москве. И люди достаточно ответственно относятся к самоизоляции. Нужно поддержать предпринимателей немного», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранена — прем.ред.).

Некоторые посчитали, что мер по санобработке достаточно, чтобы можно было свободно пускать людей на улицу и работу.

«Возьмите на контроль тех, кто прилетел из Таиланда, семью заболевших, их дом и подъезд. Поймите, что люди живут в страхе, без воздуха, без движения. Это страшнее, чем мнимая опасность заражения от трех заболевших. Это приведёт к обострениями заболеваний, которые есть у многих. Сердечно-сосудистые, нервной системы, психики наконец! Зачем тушить пожар, если лес не горит», — написала женщина под ником volskayatatiana_mknkk, заметив, что в Хакасии разрешено гулять с детьми, соблюдая дистанцию.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле. barnaul.org

Пользователь webserz попросил дополнительно наказывать тех, кто сморкается и плюется на улицах.

«Многие люди прямо на улице позволяют себе сморкаться и плеваться. Наступит человек на плевок заражённого и занесет домой на обуви инфекцию. Кроме риска заражения, это ещё и элементарно неприлично. Наших людей может сдержать только огромный штраф», — считает он.

Комментарии показали и другие «болевые» точки, связанные с закрытием многих учреждений из-за коронавируса.

«Мой родственник не может сделать цистоскопию (анализ на рак мочевого пузыря), потому что Алтайский онкологический диспансер отказывается госпитализировать его без этого анализа, а центр, куда его направили, закрыт из-за мер по борьбе с коронавирусом. Человек с постоянными кровотечениями и подозрениями на онкологию должен сейчас ждать месяц (а то и больше), если эти меры продлят. Это забота о гражданах края? Люди со всеми другими тяжёлыми болезнями, не коронавирусом, не важны? Что мы должны делать в сложившейся ситуации — наблюдать, как он будет умирать?» — возмущается rr.lyrae.

Жители края также просят губернатора внести ясность по продлению режима самоизоляции в крае до конца апреля. Напомним, что решение о введении таких мер должны принимать главы регионов.