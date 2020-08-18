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18 августа
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Политика

Игорь Сечин «с большой радостью» подарил Путину бутылку лучшей в мире нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти, добытой на Западно-Иркинском месторождении. Об этом сообщает RT.

Владимир Путин и Игорь Сечин в "реале".
Владимир Путин и Игорь Сечин в "реале".
kremlin.ru

На встрече с российским лидером Сечин рассказал о развитии нового проекта «Восток Ойл».

«Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения, с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02%", — сказал он, передав стеклянную бутылку.

По словам Сечина, это премиальная нефть, лучшая в мире. Путин поинтересовался, такая ли она, как на Ближнем Востоке. Сечин ответил, что «лучше даже».

Ранее в Центробанке заявили, что затяжной характер пандемии коронавируса может вновь привести к падению нефтяных цен.

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