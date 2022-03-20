Индейцы не дали использовать свое футбольное поле как вертолетную площадку принцу Уильяму

Индейцы вынудили британского принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе, сообщает People.

В течение недели принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон планировали посетить Белиз, Багамские острова и Ямайку — три страны Карибского бассейна, формально возглавляемые королевой Елизаветой II.

Это их первая поездка за границу с начала пандемии COVID-19.

Накануне Уильям прибыл в Белиз, а в воскресенье планировал посетить ферму у подножия гор Майя, где выращивают какао.

Мероприятие сорвалось из-за протестов местных жителей, представляющих индейский народ кекчи, пишет Lenta.ru.

Они устроили демонстрацию с плакатами, на которых было написано «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать свое футбольное поле для посадки вертолета.