20 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Индейцы не дали использовать свое футбольное поле как вертолетную площадку принцу Уильяму

Индейцы вынудили британского принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе, сообщает People.

Футбольное поле.
Футбольное поле.
СС0

В течение недели принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон планировали посетить Белиз, Багамские острова и Ямайку — три страны Карибского бассейна, формально возглавляемые королевой Елизаветой II.

Это их первая поездка за границу с начала пандемии COVID-19.

Накануне Уильям прибыл в Белиз, а в воскресенье планировал посетить ферму у подножия гор Майя, где выращивают какао.

Мероприятие сорвалось из-за протестов местных жителей, представляющих индейский народ кекчи, пишет Lenta.ru.

Они устроили демонстрацию с плакатами, на которых было написано «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать свое футбольное поле для посадки вертолета.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость