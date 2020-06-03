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3 июня
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Политика

Индийская разведка обезвредила голубя-шпиона с «шифровкой»

Индийские контрразведчики арестовали голубя из Пакистана, сообщает Deutsсhe Welle. Птицу заподозрили в шпионаже.

Голуби.
Голуби.
Анна Зайкова

Голубь принадлежит пакистанскому гражданину. Птица залетела на территорию Индии.

Голубя вернули владельцу после того, как власти подтвердили, что он не был шпионом. С 1947 года обстановка на границе остается очень напряженной, пограничники принимают самые строгие меры предосторожности.

Шифровка

Дело в том, что птица пересекла спорную границу Кашмира в начале этой недели, пишет bfm.ru.

На лапке у нее было кольцо с непонятными цифрами. Позднее выяснилось, что это был номер телефона голубятника пакистанца, который тренировал пернатого перед соревнованиями.

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