Индийская разведка обезвредила голубя-шпиона с «шифровкой»

Голубь принадлежит пакистанскому гражданину. Птица залетела на территорию Индии.

Голубя вернули владельцу после того, как власти подтвердили, что он не был шпионом. С 1947 года обстановка на границе остается очень напряженной, пограничники принимают самые строгие меры предосторожности.

Шифровка

Дело в том, что птица пересекла спорную границу Кашмира в начале этой недели, пишет bfm.ru.

На лапке у нее было кольцо с непонятными цифрами. Позднее выяснилось, что это был номер телефона голубятника пакистанца, который тренировал пернатого перед соревнованиями.