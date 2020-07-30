Индустрия искусства: российских братьев-миллиардеров американские сенаторы заподозрили в обходе санкций

Сенаторы Конгресса США Роб Портман и Том Карпер представили доклад об использовании ими индустрии искусства для обхода санкций.
Братья начали интересоваться покупкой картин через два месяца после введения против них ограничений в 2014 году, пишет The Wall Street Journal.
С этого времени они купили предметов искусства более чем на 90 млн долларов. Только за этот месяц Ротенберги заплатили 6,8 млн долларов за 10 произведений искусства, включая работы Жоржа Брака и Марка Шагала.
Сенаторы уверены — Ротенберги использовали для переводов фиктивные компании.
Бизнесмены якобы «пытались скрыть свое участие на рынке искусства США, прячась за арт-дилером из Москвы Григорием Бальцером».
Представитель Бальцера отрицает сотрудничество с российскими предпринимателями, пишет bfm.ru.
Расследование сенаторов основано на данных более одного миллиона документов, десятков интервью и информации от аукционных домов.