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Политика

Индустрия искусства: российских братьев-миллиардеров американские сенаторы заподозрили в обходе санкций

Российских миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов заподозрили в обходе санкций США с помощью картин.

Друзья Аркадий Ротенберг и Владимир Путин.
Друзья Аркадий Ротенберг и Владимир Путин.
kremlin.ru

Сенаторы Конгресса США Роб Портман и Том Карпер представили доклад об использовании ими индустрии искусства для обхода санкций.

Братья начали интересоваться покупкой картин через два месяца после введения против них ограничений в 2014 году, пишет The Wall Street Journal.

С этого времени они купили предметов искусства более чем на 90 млн долларов. Только за этот месяц Ротенберги заплатили 6,8 млн долларов за 10 произведений искусства, включая работы Жоржа Брака и Марка Шагала.

Сенаторы уверены — Ротенберги использовали для переводов фиктивные компании.

Бизнесмены якобы «пытались скрыть свое участие на рынке искусства США, прячась за арт-дилером из Москвы Григорием Бальцером».

Представитель Бальцера отрицает сотрудничество с российскими предпринимателями, пишет bfm.ru.

Расследование сенаторов основано на данных более одного миллиона документов, десятков интервью и информации от аукционных домов.

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