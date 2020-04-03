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Политика

Информацию о зарубежных поездках руководства ФСБ хотят убрать из публичного доступа

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предложила сократить перечень публикуемой в интернете информации о своей деятельности.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Ведомство предлагает перестать публиковать сведения о задачах и функциях территориальных органов безопасности, о международной деятельности, об итогах проводимых мероприятий, а также о поездках руководителей ФСБ.

Сейчас информация о деятельности службы, публикация которой предусматривается указом президента РФ от 10 августа 2011 года, избыточна и «не отвечает специфике деятельности» Федеральной службы безопасности, отмечают в ФСБ, пишет polit.ru.

Проект указа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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