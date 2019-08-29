Алтайские депутаты предлагают платить повышенную пенсию даже тем сельхозработникам, которые уехали в город

Алтайские депутаты предложат федеральным коллегам изменить закон о доплатах к пенсиям сельским труженикам. Они считают, что льготу должны получать и те сельхозработники, которые позже переехали в город.

Решение выступить с законодательной инициативой депутаты утвердили 29 августа.

Сегодня по закону человек, который проработал в сельском хозяйстве 30 лет и более, получает повышенную фиксированную выплату к пенсии по старости и пенсии по инвалидности — плюс 25% на весь период проживания пенсионеров в сельской местности.

Эта норма зафиксирована в федеральном законе «О страховых пенсиях» и действует с 1 января 2019 года. Сейчас доплата составляет: для пенсионеров по старости и инвалидов первой и второй группы — 1333 рубля, для инвалидов третьей группы — 667 рублей.

Однако, покидая сельскую местность, пенсионеры теряют доплату. По словам Татьяны Ильюченко, председателя комитета по социальной политике АКЗС, люди также лишаются надбавки и при преобразовании сельских населенных пунктов в городские.

Татьяна Ильюченко,

председатель комитета по социальной политике:

Мы все понимаем, что переезд в большинстве своем обусловлен объективными причинами. Граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получать уход со стороны родных и близких. А вопросы преобразования населенных пунктов не зависят от желания пенсионеров.

Алтайские депутаты решили — это несправедливо. Они предлагают федеральным коллегам установить пенсионерам, отработавшим 30 и более лет в сельском хозяйстве, повышенную доплату независимо от места их проживания.

Теперь законодательную инициативу направят в правительство России и Госдуму.