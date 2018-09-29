Инициаторы референдума о пенсионной реформе не смогли набрать кворум на собрании в Москве

В Москве 29 сентября прошло собрание инициативных подгрупп по проведению референдума о повышении пенсионного возраста. Как известно, инициаторами мероприятия стали представители алтайской региональной подгруппы (КПРФ, Мария Прусакова) и московской (справоросс Илья Свиридов), зарегистрировавшие в Центризбиркоме близкие по смыслу формулировки вопросов. Информацию об этом передает издание «Ведомости».

Собрание состоялось в гостинице «Измайловская». Организаторы рассчитывали создать и зарегистрировать общефедеральную инициативную группу в Центральной избирательной комиссии РФ, а затем приступить к сбору подписей для проведения референдума.

Но в собрании приняли участие представители всего 13 инициативных подгрупп, ранее зарегистрировавших разные формулировки вопросов. Между тем, по закону для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не менее чем 43 региональных подгрупп, выступивших в поддержку одной формулировки вопроса.

Таким образом 13 подгрупп, которые съехались на собрание, — этого недостаточно. Тем не менее движение в сторону референдума, хоть и медленное, но идет.

Пришли к консенсусу

Собравшиеся проголосовали за то, чтобы обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации единой инициативной группы по проведению референдума. Вопрос, который будет вынесен на референдум, они намерены сформулировать так.

«Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

Такая формулировка была зарегистрирована вологодской подгруппой, представители которой вообще не принимали участия в собрании. Но ее сочли самой простой и юридически емкой.

Кто отвечает за собрание

«Ведомости» пишут, что ответственность за признание легитимности собрания 29 сентября его участники решили возложить на ЦИК. «Именно Центризбирком должен был уведомить всех учредителей подгрупп о проведении общего собрания», — настаивала одна из учредителей инициативной подгруппы в Алтайском крае Мария Прусакова.

Инициаторы объединения сделали, что могли, но у них нет доступа к персональным данным. И, в конце концов, «если вы считали необходимым регистрацию 43 групп, то зачем регистрировали пять разных вопросов», недоумевает она.

Впрочем, ранее Мария Прусакова пояснила у себя на странице в Facebook, что разосланы телеграммы уполномоченным всех зарегистрированных подгрупп. Она обратилась ко всем уполномоченным зарегистрированных подгрупп принять участие в собрании федеральной группы.