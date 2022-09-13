Иноагенты, фейки из-за рубежа и неожиданная скука. Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Алтайском крае

В минувшее воскресенье, 11 сентября, в 53 из 69 муниципалитетов Алтайского края прошли выборы глав сельсоветов и депутатов. В Барнауле депутатов гордумы выбирали три дня — 9,10 и 11 сентября. На участках и онлайн за голосованием следили 1310 общественных наблюдателей. Их работу координировал Центр общественного наблюдения за выборами. Руководители центра рассказали о немногочисленных нарушениях.

«Мы даже не смотрели на результаты»

Руководитель Центра общественного наблюдения за выборами, председатель комиссии региональной Общественной палаты Алтайского края по организации общественного контроля Руслан Демаков рассказал, что наблюдатели помимо трехдневного голосования в Барнауле были заняты и 10-дневными досрочными выборами в сельской местности.

Демаков отметил, что во время досрочного голосования в селах в центр не поступило ни одной жалобы. Кроме того, по отзывам сельских жителей, досрочные выборы оказались очень удобным — можно было спокойно найти время, чтобы проголосовать.

Ситуация с выборами в Барнаульскую гордуму оказалась поинтереснее. По словам Демакова, здесь наблюдались настоящая конкурентная битва— ведь в избирательном бюллетене было представлено девять партий.

На выборах в краевой столице действительно приходили жалобы о нарушениях, и значительная часть времени у наблюдателей уходила на то, чтоб проверять эту информацию и выявлять фейки. При этом, как заявил Демаков, наблюдатели следили за законностью процедуры голосования и выявляли нарушения, а конкретные результаты разных партий им были не особо интересны.

«Мы даже толком не смотрели на результаты выборов», — заявил Демаков.

При этом в финальный день голосования все в Центре ожидали шквал обращений и нарушений на выборах, однако все прошло спокойно и «временами даже немного скучно».

Слайд из презентации Центр общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае

Некоторая часть наблюдателей не дошла до участков и не смогла все три дня провести в избирательном процессе. При этом от заявленного числа все три дня выдержали 83% наблюдателей. Демаков подчеркнул, что это очень хороший показатель по меркам других регионов и обратил особое внимание на то, что работа никак не оплачивалась.

«Хорошие выборы — скучные выборы»

Эксперт Общественной палаты Алтайского края Алексей Чесноков заявил, что в ходе кампании нарушений было мало. Это говорит о том, что процедура выборов была хорошо отлажена.

«Хорошие выборы — скучные выборы», — сказал Чесноков.

Несмотря на это, активность наблюдателей была высокой. Так, наблюдения молодых блогеров публиковались в соцсетях практически каждый час.

В целом, специалисты вели постоянный мониторинг СМИ, социальных сетей и других источников. В разное время интенсивность выявления каких-либо нарушений была разной и варьировалась от 211 до 428.

Слайд из презентации Центр общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае

Чесноков привел пример типичного сообщения о нарушении. Так, 10 сентября пришла информация, что рядом с 30-м избирательным участком незаконно повесили предвыборную агитацию. Наблюдатели провели целое расследование, и оказалось, что эти листовки разместили ранее, еще до выборов.

Он также отметил, что в последние дни статистика жалоб упала.

Чесноков рассказал, что со стороны иноагентов, в первую очередь движения «Голос» (признано в России иностранным агентом), было сообщено 24 факта о нарушениях. Все они оказались фейками.

Также сотрудники Центра с удивлением обнаружили на карте этого движения сообщение о нарушении якобы от своего имени. В ходе разборок выяснилось, что публикацию выставили из Грузии. Наблюдатели сообщили об этом компетентным органам.

Всего в Центр поступила информация о нескольких десятках случаев о незаконной агитации. Некоторые из них подтвердились — об этом сообщили в полицию, а сами нарушения оперативно устранили.

Так же в полицию передали информацию о практически 90 баннерах с предвыборной агитацией, которые не содержали выходные данные.

Член комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам образования, науки и культуры Гарик Геворгян рассказал об организационных нюансах работы Центра. Сам Центр уже второй год располагается в помещении Союза армян Алтайского края, где руководителем является как раз Геворгян.

По его словам, это сотрудничество будет продолжаться и дальше, тем более, что уже в следующем году Алтайский край ждут новые крупные выборы, на этот раз — губернаторские.