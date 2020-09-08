Instagram губернатора Томенко попал в рейтинг худших аккаунтов среди глав регионов

Политические Telegram-каналы «Иполитика» (@epolitica) и «Незыгарь» (@russica2) составили свой список лучших и худших аккаунтов губернаторов регионов в Instagram.

Как заявляют каналы, они проанализировали Instagram аккаунты губернаторов, глав, президента регионов «на предмет эффективности использования современных средств коммуникации с гражданами, избирателями».

В пятерку худших попал аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко, а также глав Кабардино-Балкарии, Свердловской, Белгородской и Архангельской областей.

Лучшие странички в популярной соцсети у глав Удмуртии, Подмосковья, Вологодской и Самарской области, а также Пермского края.

При составлении рейтинга исследователи также обратили внимание на то, что за прошедший год в Instagram значительно прибавилось губернаторских страничек. Всего в этой соцсети зарегистрированы 86% глав российских регионов .

Растет и популярность подобных политических аккаунтов. Больше всего подписчиков у мэра Москвы Сергея Собянина — 849 тыс. пользователей.

Уровню открытости губернаторов в соцсети Telegram-каналы поставили средний балл: «Основная проблема в данном направлении связана с выборочной стратегией ответов на негативные комментарии», — считают составители рейтинга.

На низком уровне остаются стиль и обратная связь. «Губернаторы практически не используют возможности обработки контента для его выделения в ленте новостей подписчиков», — подчеркнули исследователи.