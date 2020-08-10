Интернет под заглушками, водометы и ОМОН. Как прошли выборы президента Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным на утро 10 августа, победил действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок и бессменно правит с 1994 года. ЦИК: явка в на выборах в Белоруссии составила 84,05%.

Слова гаранта

Утром 9 августа Александр Лукашенко традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

После голосования Лукашенко отметил — обстановка в государстве в период проведения президентских выборов из-под контроля не выйдет.

«Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее», — сказал глава государства журналистам.

Но вопреки обещаниям, обстановка из-под контроля вышла.

Столкновения

После завершения голосования на выборах президента в населенных пунктах Белоруссии начались стихийные акции протеста. В них приняли участие тысячи людей. Они не согласны с первыми официальными результатами, согласно которым почти 80% голосов отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Бойцы ОМОНа разгоняли протестующих светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. Протестующие в ответ кидали бутылки и камни. Несколько человек пострадали. Telegram-канал «NEXTA Live» сообщил о первом погибшем человеке в ходе протестов в Минске.

В толпу протестующих в Минске въехал автозак, пишет Lenta.ru. Один из протестующих запрыгнул на бампер машины, в результате чего упал под колеса. Сбитым оказался 62-летний мужчина, он потерял сознание, его доставили в больницу.

МВД подтвердило, что правоохранительные органы Белоруссии применили спецсредства против митингующих в Минске. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Применялись спецтехника и шумовые гранаты», — заявила Чемоданова.

Военные

В центре Минска высадилась большая группа военнослужащих внутренних войск, прибывших на 20 грузовиках. Об этом сообщает «Sputhnik Беларусь».

Глушат

В Белоруссии вечером 9 августа перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны, пишет «Медуза».

Не открывались сайт государственного агентства «Белта», крупнейший независимый портал TUT. by, а также такие СМИ как «Наша нива», «Онлайнер», «Белорусский партизан». С перебоями работали мессенджеры и социальные сети.

Александр Лукашенко на выборах президента. president.gov.by

Утром 10 августа обстановка с сетью не изменилась. Однако вполне себе реактивно открывался официальный сайт президента.

Белорусское посольство в Москве получило от МИД РФ просьбу обеспечить соблюдение белорусами российских запретов на массовые акции, сообщает РИА Новости.

Революции не случилось

Революции не случилось, но на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. И протестующие не боялись ОМОНа.

Силовики задержали более 100 человек. Это лишь первые данные.

Экс-кандидат в президенты Цепкало обвинил Лукашенко в силовом захвате власти, пишет bfm.ru. В эфире «Дождя» он пообещал, что вернется в Минск, если протесты продолжатся.

Победили страх

«Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед. <…> Вся избирательная кампания показала огромную поддержку белорусского народа. Огромное количество людей выходили на митинги, такого в нашей Беларуси никогда не было», — заявила кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции после выборов.

Александр Лукашенко на выборах президента. president.gov.by

Рейс на Турцию

Около 12 ночи 9 августа из Минска вылетел борт Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные авиатрекера PlaneFinder.

Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция.

О готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска ранее сообщил Telegram-канала NEXTA. По его данным, весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. Возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Белоруссии вылетает куда-нибудь.

Был ли на борту № 1 президент — пока не сообщается.

Президент и кандидаты

Главным конкурентом белорусского лидера Александра Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотировалась вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

В качестве кандидатов также были зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, пишет News.ru.

Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили — Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.