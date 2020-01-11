Иран признал, что военные сбили украинский самолет

Самолет «Международных авиалиний Украины», упавший под Тегераном, «непреднамеренно» сбили иранские военные. Об этом сообщила Associated Press со ссылкой на заявление иранских властей.

В заявлении говорится, что лайнер ошибочно приняли «за враждебную цель». Военные находились «на самом высоком уровне готовности» на фоне обострившихся отношений с США, что привело к «человеческой ошибке».

Иранские власти принесли извинения за катастрофу.

Ранее власти Ирана отрицали, что самолет сбили. Однако это утверждали американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета утром 8 января. На борту находились 176 человек, большинство из которых были иранцы и канадцы. Все они погибли. Незадолго до этого иранские военные нанесли ракетный удар по военной базе США в Ираке.