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Политика

Иран признал, что военные сбили украинский самолет

Самолет «Международных авиалиний Украины», упавший под Тегераном, «непреднамеренно» сбили иранские военные. Об этом сообщила Associated Press со ссылкой на заявление иранских властей.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

В заявлении говорится, что лайнер ошибочно приняли «за враждебную цель». Военные находились «на самом высоком уровне готовности» на фоне обострившихся отношений с США, что привело к «человеческой ошибке».

Иранские власти принесли извинения за катастрофу.

Ранее власти Ирана отрицали, что самолет сбили. Однако это утверждали американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета утром 8 января. На борту находились 176 человек, большинство из которых были иранцы и канадцы. Все они погибли. Незадолго до этого иранские военные нанесли ракетный удар по военной базе США в Ираке.

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