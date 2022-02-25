Исчезают новости о коронавирусе из СМИ на фоне событий на Украине

В СМИ практически перестали упоминаться сведения о коронавирусе или о свирепствующем штамме «омикрон», пришедшем из Африки, указывает argumenti.ru.

Большая часть россиян и граждан других стран сейчас обсуждают украинский конфликт. Казалось бы, никакого коронавируса не существует. Однако не стоит забывать, что «ковид» никуда не делся, и все еще распространяется по планете.

В целом, общую ситуацию с коронавирусом нельзя назвать неблагоприятной.

В России в последние стало выявляться все меньше зараженных. В Европе и в остальных странах «омикрон» пошел на спад.

Африканская версия «ковида» так и не привела к увеличению смертности и к значительному росту госпитализаций. Заболевание в основном проходило как обычный грипп или инфекция ОРВИ.

Но все же не стоит считать, что коронавирус — это пройденный этап.

Ранее предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса назвали в ВОЗ.