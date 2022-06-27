Исход. Алтайское краевое заксобрание распустило районный совет, а глава района ушел сам

Депутаты Алтайского краевого заксобрания впервые в истории региона досрочно распустили районный совет — речь шла о Хабарском районе. Основанием для роспуска стало непринятие хабарскими депутатами нового устава — старый не соответствовал законам. Краевые депутаты проголосовали за роспуск несмотря на то, что накануне их районные коллеги единогласно приняли новый устав и просили отложить принятие крайней меры.

Все ушли в отставку

То, что в Хабарском районе с властью не все в порядке, СМИ не раз сообщали — вот только пара последних новостей.

В начале июня прокуратура заявила, что главе района Александру Кислову (в свое время поддержанному «Единой Россией») незаконно выплачивали премии, писал «Банкфакс».

А 23 июня, за день до сессии АКЗС, Александр Кислов досрочно ушел в отставку по собственному желанию, сообщил «Вестник целины».

И вот накануне прошедших выходных стало ясно: депутаты тоже уходят — но уже не по собственному желанию. Проект закона о роспуске Хабарского сельсовета внес в краевое заксобрание губернатор края Виктор Томенко.

Депутаты Хабарского района. vestnikceliny.ru

Первое условие

Роспуск муниципальных депутатов решением «сверху» — в истории края первый случай. Но не в истории России: впервые был распущен совет города Ельца в Липецкой области еще в 2016-м.

Первое условие роспуска — депутаты приняли «неправильный» документ: правовой акт, противоречащий законам и Конституции. Именно об этом говорит пункт 1 статьи 73 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Между тем, хабарские депутаты (как и их предшественники из Ельца) ничего незаконного не приняли. Из доклада Андрея Некрасова, замначальника краевого департамента по вопросам внутренней политики, представившего проект закона о роспуске депутатам АКЗС, следовало: Хабарский райсовет бездействовал.

Десятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва. пресс-служба АКЗС

Устав района, принятый в 2015 году прежним созывом (нынешний избран в 2017-м), перестал соответствовать законам — такое, как правило, происходит из-за динамики федерального законодательства.

Андрей Некрасов, представляя краевым депутатам законопроект о роспуске райсовета, объяснил: хабарские депутаты обязаны были привести устав района в соответствие с законодательством. Но не сделали это вовремя.

И вот за это их надо привлечь к ответственности — распустить.

Голосование. Анна Зайкова.

Крайняя мера

Пассивность хабарских депутатов, так и не сумевших привести устав в соответствие с законодательством, Андрей Некрасов описал коротко. Но емко.

5 августа 2021 года краевой суд признал недействующими ряд пунктов устава района. После этого депутаты трижды собирались, чтобы принять «правильный» устав: в сентябре, ноябре и декабре.

И каждый раз не было кворума. При этом второе условие роспуска — непринятие мер по исполнению решения суда (в том числе отмена правового акта) в течение трех месяцев.

Голосование. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Три месяца прошло. В феврале 2022-го факт неисполнения в трехмесячный срок установил Хабарский райсуд. Решение вступило в силу 29 марта. Депутаты вновь ничего не исправили.

Поэтому 24 июня на сессии АКЗС краевым депутатам и предложили проголосовать за принятие закона о роспуске райсовета.

«Считаю, что данное решение — крайняя мера. Мы готовим комплекс мер удержания ситуации, готов нести персональную ответственность за то, чтобы в Хабарском районе прошли выборы в райсовет, достойный конкурс главы райсовета. Считаю, что данное решение будет отрезвляющим для будущих депутатов», — объяснил Андрей Некрасов.

Александр Романенко Источник: barnaul.org

Всему свое время

Выслушав доклад чиновника, спикер АКЗС Александр Романенко, немного помолчав, прокомментировал: «Как-то вы это… очень депрессивно». И попросил ответить: как быть? Ведь ситуация изменилась.

23 июня, накануне сессии краевого парламента, хабарские депутаты наконец утвердили новый устав. Ответ дала Юрия Аксенова, представитель прокуратуры края: она полагала, что решения суда по-прежнему не исполнено.

«За принятием должно быть подписание, опубликование и регистрация министерством юстиции. Прекрасно конечно, что депутаты приняли этот устав, но всему должно быть свое время», — сказала Аксенова.

При этом хабарские депутаты, с которыми поговорил Денис Голобородько (глава правового комитета АКЗС), просили «как-то отложить» принятие крайней меры, «не зная юридических нюансов вопроса».

Денис Голобородько. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

И все же решение о роспуске АКЗС принял сразу в двух чтениях. 51 депутат — за, еще 10 воздержались.

Политический пендель

Надо сказать, что роспуск депутатов, названных чиновником крайней мерой, горячо поддержала Мария Прусакова, депутат Госдумы от КПРФ. «К сожалению, без политического пенделя иногда бывает очень сложно вопросы решать», — сказала она.

Кризис власти, по словам Прусаковой, есть и в Волчихинском районе, «где депутаты не собираются на сессии, когда отчитывается глава».

Впрочем, разбираться в причинах пассивности районных депутатов в АКЗС так и не стали. Романенко лишь предложил свое объяснение хабарской ситуации, обращаясь к Некрасову: «Ни вы, ни мы напряженно в этом плане не поработали».

Мария Прусакова. АКЗС.

«Вот создали напряжение вчера (23 июня. — Прим. Altapress ru) — моментально собрали кворум и решение приняли. Что — мы не могли это сделать год назад? Могли, конечно», — считал Романенко.

Закон «О роспуске Хабарского районного совета депутатов» вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Место жительства

Но для Хабарского района роспуск имеет скорее репутационное, чем практическое значение. Осенью 2022 года его полномочия все равно истекали, новые выборы депутаты уже назначили.

Состоятся они в сентябре, прием документов от кандидатов в депутаты уже стартовал. А прошедшая 23 июня сессия и без роспуска была бы последней.

Выборы. «Голос»

Более того, ушедшему в отставку главе Хабарского района подобрали замену — 63-летнего майора запаса Владимира Бусыгина, ранее работавшего замглавы администрации Усть-Пристанского района.

Его рекомендовали правительство края, АКЗС и «Единая Россия». И с такими рекомендациями хабарские депутаты 23 июня единогласно возложили на него полномочия и.о. главы района. Успели.

Работать в этой должности Бусыгин будет до выборов и избрания нового главы. В ходе обсуждения его кандидатуры депутат райсовета Олег Новиков пожелал и.о. главы как можно быстрее решить вопрос о постоянном месте жительства в Хабарах.