Искусный кулинар: Путин напек блинов с красной икрой на «Улице Дальнего Востока»

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский и китайский лидеры с энтузиазмом принялись печь блины и дегустировать свои кулинарные творения вприкуску с черной и красной икрой и под водочку.
«Это водочка?!»: Путин и Си пьют и закусывают блинами с икрой pic.twitter.com/4mL4tLmg1B— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 сентября 2018 г.