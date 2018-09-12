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Искусный кулинар: Путин напек блинов с красной икрой на «Улице Дальнего Востока»

Накануне президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин посетили выставку «Улица Дальнего Востока», организованную на полях IV Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на "Улице Дальнего Востока".
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на "Улице Дальнего Востока".
kremlin.ru

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский и китайский лидеры с энтузиазмом принялись печь блины и дегустировать свои кулинарные творения вприкуску с черной и красной икрой и под водочку.

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