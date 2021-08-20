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Политика

Испанские власти не пустили в порт буксирное судно «Алтай»

В испанский порт в Сеуте не пустили российские корабли — большой противолодочный «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на газету El Pais.

Спасательное буксирное судно Северного флота «Алтай».
Спасательное буксирное судно Северного флота «Алтай».
function.mil.ru

Министерство иностранных дел Испании не получило необходимую для пропуска информацию от военных, сообщает местная газета. Россия якобы не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.

При этом министерство обороны страны не имело возражений, но чтобы не попасть в конфликтную ситуацию власти решили не давать разрешения.

Данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО, пишет источник.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы. С октября 2016 года эту практику временно приостановили из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.

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