Испанские власти не пустили в порт буксирное судно «Алтай»

В испанский порт в Сеуте не пустили российские корабли — большой противолодочный «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай». Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на газету El Pais.

Министерство иностранных дел Испании не получило необходимую для пропуска информацию от военных, сообщает местная газета. Россия якобы не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.

При этом министерство обороны страны не имело возражений, но чтобы не попасть в конфликтную ситуацию власти решили не давать разрешения.

Данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО, пишет источник.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы. С октября 2016 года эту практику временно приостановили из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.