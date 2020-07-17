Источник: ФСО проводит опросы для Путина по «мрачным настроениям» россиян

Президент РФ Владимир Путин получает от Федеральной службы охраны (ФСО) соцопросы, отражающие «мрачные» настроения в обществе и отношение граждан к власти, сообщает « Медуза ». Эти опросы читает и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Наследство

ФСО обладает собственной социологической службой, доставшейся ей по наследству от Федерального агентства правительственной связи и информации — спецслужбы, ликвидированной в 2003 году.

Анализом социологических исследований, публикаций и статистики занимается Управление информационных систем Службы специальной связи и информации.

Нет корректировок

ФСО интересуется у граждан их отношением к президенту, правительству, парламенту, партиям, губернаторам. Кроме того, в каждом отдельно взятом регионе замеряют отношение к ключевым местным политикам.

В ведомстве больше доверяют социологии ФСО, поскольку она проводится без корректировок на желание начальства, пишет newsru.com.

«Задача ФСО для администрации президента — обозначать все потенциальные проблемы, угрозы, негативные тренды. Они с этим справляются», — сказал собеседник.

Лучше перестраховаться

Однако при этом в спецслужбе считают, что лучше перестраховаться. Поэтому в АП полагают, что ФСО слишком «сгущает краски» и рисует «слишком мрачную картину».

«Я обычно делал так: брал опрос ФСО и опрос ВЦИОМ, складывал цифры и делил на два. Так и получился близкий к истине результат», — говорит бывший сотрудник администрации президента.

Кортеж Путина. kremlin.ru

Инструмент влияния

Ведомственная социология также является важным инструментом влияния на президента РФ Владимира Путина и полем для конкуренции спецслужб.

«Какие у президента основные источники информации? ФСБ, ФСО и АП», — говорит бывший сотрудник спецслужб, знакомый с руководством ФСО.

Это подтверждает и источник, близкий к АП. По его словам, директор ФСБ Александр Бортников ходит к президенту с социологией ВЦИОМ, а секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пользуется данными ФСО.

В своих опросах спецслужба опирается на огромную выборку в десятки тысяч человек, в то время как гражданские службы чаще всего ограничиваются выборкой в две-пять тысяч.

Непрозрачная методика

По словам социолога «Левада-центра» Ольги Караевой, такие огромные выборки просто не нужны, а сама методика опросов ФСО непрозрачна.