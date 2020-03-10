Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Историческое заседание в Госдуме. Терешкова предложила Путину вновь избираться президентом

На заседании в Госдуме депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки в связи с поправками в Конституцию РФ, что даст право Владимиру Путину вновь избираться на пост главы государства.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, 2019 год.
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, 2019 год.
http://kremlin.ru/

Валентина Терешкова,
депутат Госдумы:

«Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», — цитирует женщину-космонавта ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поспешил объявить перерыв и пошел звонить президенту, поскольку такие вопросы решаются только с Владимиром Путиным.

«Единая Россия» в лице руководителя фракции Сергея Неверова уже пообещала поддержать предложение Терешковой.

Также сегодня депутат от «ЕР» Александр Карелин предложил роспуск Госдумы и назначение новых выборов депутатов в декабре 2020 года.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия будет голосовать против роспуска.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость