Историческое заседание в Госдуме. Терешкова предложила Путину вновь избираться президентом

На заседании в Госдуме депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки в связи с поправками в Конституцию РФ, что даст право Владимиру Путину вновь избираться на пост главы государства.

Валентина Терешкова,

депутат Госдумы:

«Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», — цитирует женщину-космонавта ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поспешил объявить перерыв и пошел звонить президенту, поскольку такие вопросы решаются только с Владимиром Путиным.

«Единая Россия» в лице руководителя фракции Сергея Неверова уже пообещала поддержать предложение Терешковой.

Также сегодня депутат от «ЕР» Александр Карелин предложил роспуск Госдумы и назначение новых выборов депутатов в декабре 2020 года.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия будет голосовать против роспуска.