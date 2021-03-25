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Политика
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Иван Лоор подал документы на участие в предварительном голосовании

Сегодня, 25 марта, действующий депутат Государственной Думы Иван Лоор подал заявление и документы на участие в предварительном голосовании по выборам в Госдуму восьмого созыва.

Иван Лоор подал документы на участие в предварительном голосовании.
Иван Лоор подал документы на участие в предварительном голосовании.
Пресс-служба "Единой России"

Парламентарий сообщил, что планирует баллотироваться по Славгородскому одномандатному избирательному округу, который он представляет в Госдуме в настоящее время.

— Планирую участвовать в предварительном голосовании по избирательному округу № 42 — это 20 сельских районов и городов и Ленинский район Барнаула. Должен сказать, что подготовительная работа уже началась. Планирую встречи с избирателями. Отчитаюсь о проделанной работе, обсудим первоочередные планы, — поделился Иван Лоор.

По мнению парламентария, нынешняя модель предварительного голосования — максимальная открытость процедуры для всех граждан, разделяющих позицию партии.

— Эта модель, при которой принять участие в голосовании может не только член «Единой России», а любой человек, дает равные возможности каждому, кто хочет попробовать свои силы в большой политике. Если говорить образно, то праймериз — как допуск до государственного экзамена в вузе. Отработал его на «пятерку» — получаешь право сдавать госэкзамен и получать диплом, — резюмировал Иван Лоор.

Напомним, регистрация участников предварительного голосования продлится до 29 апреля. Само предварительное голосование пройдет в электронном формате с 24 по 30 мая. Жители края определят, кто представит партию «Единая Россия» на выборах в Государственную думу восьмого созыва и Алтайское краевое Законодательное Собрание в Единый день голосования 19 сентября.

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