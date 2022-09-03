Очередные 20 тонн гуманитарного груза отправили из Барнаула в Донецкую и Луганскую народную республики, а также в освобождённые территории.

Отправка гуманитарного груза состоялась 3 сентября, в день 292-летия Барнаула. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор региона Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, депутаты, представители городских и краевых властей.

Это уже четвёртая по счёту фура, которая отправилась из краевой столицы в Новороссию. С началом специальной военной операции гуманитарная помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик, освобождённых территорий стала одним из ключевых направлений работы.

Из Барнаула отправили гуманитарный груз для поддержки жителей Донбасса. Антон Червяков , Андрей Чурилов.

Об оказании масштабной помощи рассказал Андрей Турчак:

«На сегодня открыты 43 гуманитарных центра в республиках, Мариуполе, Харьковской и Запорожской областях. Более 12,5 тысяч тонн гуманитарного груза направлено в народные республики: это продукты, строительные материалы, предметы первой необходимости, в том числе и медикаменты. Кроме этой гуманитарной миссии, реализуется проект „Волонтеры-медики“: депутаты-врачи разного уровня волонтерами едут туда, работают в республиканских больницах, на передовой хирургами, терапевтами, педиатрами и по многим другим профилям».

Из Барнаула отправили гуманитарный груз для поддержки жителей Донбасса. Антон Червяков , Андрей Чурилов.

Отдельно он отметил вклад Алтайского края и Барнаула в гуманитарную миссию: без малого 200 тонн груза уже было отправлено из региона. В гуманитарные грузы, которые отправляют из Алтайского края, входят продукты питания: гречневая и перловая крупы, макароны, геркулес и горох, растительное масло, консервы, кондитерские изделия, а также хозяйственные принадлежности. «В оказании помощи участвуют все: представители власти, общественники, предприниматели, жители. Именно так, вместе, мы можем решить любую проблему», — сказал Андрей Турчак и поблагодарил каждого, кто внес свой вклад.

Сегодня для республик направлены почти 20 тонн риса, гороха и гречневой крупы. Для удобства они расфасованы в пачки по 800 грамм каждая. На всю продукцию имеются сертификаты качества.

Вячеслав Франк, глава Барнаула, подчеркивает:

«Мы помогали и будем помогать, поддерживать жителей Новороссии и бойцов. Благодарю барнаульцев и предпринимателей, которые в очередной раз присоединились к гуманитарной миссии и продолжат оказывать помощь в этом важном деле».

По словам Александра Романенко, через пару дней Алтай снова отправит 20 тонн гуманитарного груза в подшефный краю Славяносербский район Луганской народной республики.

«Подчеркну, активное участие в этом принимают буквально все: представители власти, депутаты, предприниматели Барнаула и тысячи горожан. Помощь будет оказываться до тех пор, пока в ней есть потребность», — подчеркнул спикер АКЗС.