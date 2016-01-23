Из обоймы не выпали. Куда пристраиваются бывшие члены правительства России

Судьба бывших министров и прочих высших должностных лиц, которые не вошли в состав правительства Михаила Мишустина, становится все более ясной. Они не уходят в небытие, не теряются, а получают новые должности. Что и понятно: не пропадать же такому государственному опыту. О том, что известно об их новых постах, читайте в подборке altapress.ru.

Юрий Чайка проработал генеральным прокурором России 14 лет. Судьба его совершенно понятна: он назначен на пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Бывший вице-премьер Максим Акимов (если вы о таком слышали) возглавит «Почту России», сообщает «Дождь» со ссылкой на РБК, The Bell и ТАСС. В правительстве России он курировал отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.

Вероника Скворцова, экс-министр здравоохранения, видимо, займет пост руководителя Росздравнадзора. С Михаилом Мурашко, который был 21 января назначен министром здравоохранения, они меняются местами.

Вероника Скворцова и Александр Бердников. Анна Зайкова , altapress.ru

Про остальных отставленных чиновников пока ясности меньше.

В Ростовской области обсуждается информация, будто бы бывшего вице-премьера Дмитрия Козака продвинут в губернаторы этого региона — сообщил об этом не названный источник в администрации президента. А по информации «МК, Козак перейдет в администрацию президента.

Дмитрий Козак и Анатолий Воронков. government.ru

Алексей Гордеев, бывший вице-премьер по сельскому хозяйству, рассматривает ряд предложений по работе в системе госуправления, пишет РИА Новости. Ранее СМИ писали, будто бы он перейдет в Госдуму (то есть кто-то должен будет сложить мандат депутата), но в окружении Гордеева это отрицают.

Виталий Мутко, долгое время работавший вице-премьером, получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ». На этом посту он сменит Александра Плутника, напоминает РБК.

Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке «Интурмаркет-2018». 10 марта 2018 года. www. altairegion22.ru

Владимир Мединский, в прошлом министр культуры России, станет помощником Владимира Путина с широкими полномочиями, рассказывает «Эхо Москвы».

Помимо этих людей своих постов в правительстве РФ лишились также Максим Орешкин, Александр Коновалов, Ольга Голодец, Константин Носков, Ольга Васильева, Максим Топилин и Павел Колобков. Сведения об их дальнейшей карьере пока отсутствуют.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. kremlin.ru

Ну, а бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева уже назначили на пост зампредседателя Совета Безопасности РФ. Возглавляет Совет глава государства.